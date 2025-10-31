TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, arte, Mord im Mittsommer: Nikki & Evelina, Krimiserie

Kommissar Alexander Forsmann (Nicolai Cleve Broch) kehrt nach einem Bombenanschlag, der ihn schwer traumatisierte, in den Dienst zurück. Kaum ist er wieder im Einsatz, wartet ein neuer Fall: Der Bootshändler Bruno (Ramtin Parvaneh) wurde brutal zusammengeschlagen und liegt im Koma. Er soll seinem früheren Geschäftspartner Geld geschuldet haben. Doch auch Nikki (Sannah Nedergård), die eifersüchtige Freundin seiner Frau, könnte ein Motiv haben.