TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Lieferkosten inklusive, Krimi

In Köpenick taucht ein verlassener Lieferwagen auf, im Inneren liegt Fahrer Matze Kästner tot. Zunächst wirkt alles wie ein Unfall. Doch Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) stossen im Viertel schnell auf Widersprüche. Hinter den gepflegten Reihenhäusern herrschen Misstrauen und geheime Rivalitäten. Viele Nachbarn scheinen etwas zu verbergen. Das Team muss tief graben, um den wahren Hintergrund des Todes zu entlarven.