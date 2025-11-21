TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTLzwei, Mad Max: Fury Road, Endzeitaction

Mad Max (Tom Hardy) versucht, seiner Vergangenheit zu entkommen, und will künftig allein überleben. Doch in der Wüste trifft er auf eine Gruppe Flüchtlinge in einem Kampfwagen. Angeführt wird sie von Furiosa (Charlize Theron), die aus der Zitadelle des Tyrannen Immortan Joe (Hugh Keays–Byrne) geflohen ist. Weil sie ihm etwas Kostbares entwendet haben, hetzt Joe seine Krieger hinterher. Es beginnt eine gnadenlose Verfolgungsjagd durch das Ödland.