TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und ADHS, Dokumentation

In den sozialen Medien wimmelt es aktuell von ADHS–Selbstoffenbarungen. Eine Modeerscheinung oder ein echtes medizinisches Problem? Das klärt Eckart von Hirschhausen in seiner neuen WDR–Dokumentation «Hirschhausen und ADHS». Er zeigt in der Reportage an verschiedenen Orten in Deutschland, wie Betroffene mit der Aufmerksamkeitsstörung leben und was ihnen wirklich hilft. Von Hirschhausenauch trifft auch eine der führenden Forscherinnen für ADHS bei Erwachsenen, die Bonner Psychiaterin Prof. Dr. Alexandra Philipsen.