TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum, Krimi

Noch bevor Kriminalinspektorin Maria Eisler (Anna Werner Friedmann) ihren ersten Arbeitstag offiziell beginnt, findet sie beim Joggen eine Leiche. Am bekannten Wunschbaum liegt die vergiftete Rebecca Jauer (Tina Manzl). Warum wurde sie ausgerechnet dort so auffällig platziert? Gemeinsam mit Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) folgt Eisler den Spuren bis zur Gärtnerei von Saskia Prixner (Miriam Stein), die Rebecca einst zu einer Anstellung bei ihrem Bruder Stefan (Julian Looman) verholfen hatte. Als Saskia kurz darauf ebenfalls vergiftet aufgefunden wird, erkennen die Ermittler eine Serie. Auch Rebeccas Ex–Freund Oliver Lorenz (Emanuel Fellmer) fällt dem Täter zum Opfer. Doch was verbindet die Opfer miteinander?