TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Sturm kommt auf, Historienfilm

Der Film zeigt eindringlich, wie sich der Faschismus in der Provinz ausbreitet. Im Mittelpunkt steht der Schuster Julius Kraus (Josef Hader), der ein zurückgezogenes Leben führt. Mit den politischen Umbrüchen ab 1918 gerät er zunehmend in gefährliche Situationen. Als er eine Erbschaft aus den USA erhält und seine jüdische Herkunft bekannt wird, nimmt sein Schicksal eine dramatische Wendung.