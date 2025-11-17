TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Morden im Norden – Am Abgrund, Krimiserie

Auf dem Lübecker Altstadtmarkt entreisst ein Mann einem Polizisten die Waffe und nimmt eine junge Frau als Geisel. Die Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) nehmen die Verfolgung auf und stellen ihn in einem Parkhaus. Als Lars in Gefahr gerät, muss Finn in Sekundenbruchteilen handeln und schiesst – der Täter stirbt. Nach dem Einsatz wird Finn suspendiert und von der Presse als Todesschütze verurteilt. Die Lage spitzt sich zu, als die Geisel behauptet, der Mann habe bereits aufgegeben.