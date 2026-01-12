Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. TV-Tipps am Montag
Ku'damm 77, Comedy Allstars, ...

TV-Tipps am Montag

In «Ku'damm 77» (ZDF) gibt es ein Wiedersehen mit Familie Schöllack und ihrer Berliner Tanzschule. Bei ProSieben sorgen die «Comedy Allstars» für Lacher. Ausserdem zeigt das Erste die Doku «Trump & us».

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

«Ku&#39;damm 77»: Monika Franck-Schöllack (Sonja Gerhardt) ist fassungslos über die Festnahme von Sharif Feen (Aziz Dyab, h.l.)
«Ku'damm 77»: Monika Franck-Schöllack (Sonja Gerhardt) ist fassungslos über die Festnahme von Sharif Feen (Aziz Dyab, h.l.) DF/Conny Klein

20:15 Uhr, ZDF, Ku'damm 77 (1), Drama

Berlin im Jahr 1977: Die Schöllacks stehen vor dem Kampf um ihre Tanzschule, während verborgene Wahrheiten und neue Lebensentwürfe das Familiengefüge ins Wanken bringen. Caterina (Claudia Michelsen) setzt alles daran, die Tanzschule zu retten. Monika (Sonja Gerhardt) verfolgt ehrgeizig ihre Karriere als Tanzlehrerin und setzt damit ihre Tochter Dorli (Carlotta Bähre) unter Druck. Helga (Maria Ehrich) hadert mit Friederikes Berufsplänen und lässt sich auf eine neue Begegnung mit Hannes (Florian Stetter) ein. Eva schmiedet nach ihrer Haft Pläne für einen Neustart. Monika, früher ein gefeierter Teenie–Star, lebt inzwischen zurückgezogen und konzentriert sich ganz auf Dorli. Diese trainiert für den Sprung in die A–Klasse, gerät jedoch zunehmend in einen gefährlichen Strudel aus Schmerzmitteln und Selbstzweifeln.

20:15 Uhr, ProSieben, Comedy Allstars – Meilensteine des Humors, Comedyshow

ProSieben blickt auf prägende Momente der deutschen Comedy zurück. Gezeigt und eingeordnet werden legendäre Sketche, Stand–up–Auftritte, Sitcoms und Shows der bekanntesten Humorgrössen des Landes. Zu sehen sind unter anderem Gaby Köster, Cindy aus Marzahn, Max Giermann, Michael Kessler, Tom Gerhardt, Jürgen von der Lippe, Tony Bauer sowie Hugo Egon Balder und Wigald Boning.

20:15 Uhr, Das Erste, Trump & us, Auslandsdoku

Seit einem Jahr ist Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten. Seine Rückkehr ins Weisse Haus sorgt weltweit für Unruhe. Doch welche Folgen haben Politik und Rhetorik für Europa und die westlichen Demokratien? «Trump & us» zieht eine Bilanz des ersten Jahres der zweiten Amtszeit und beleuchtet die Auswirkungen. Die Dokumentation beschäftigt sich mit Macht und Ohnmacht, mit Ego und Erfolg sowie mit Werten im Wandel.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Mit seiner schlagfertigen Art hat Deutschlands bekanntester Quizmaster schon unzählige Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Konzept gebracht. Auch heute dürfen die Teilnehmenden wieder um die Million kämpfen. Zu Hause kann kräftig mitgefiebert und mitgeraten werden, wenn es erneut heisst: «Wer wird Millionär?».

22:45 Uhr, ZDF, Schwarz wie Schnee 3 – Höhenrausch, Thriller

Der Schweizer Kommissar Andréas Meyer (Laurent Gerra) reist zu seiner Tochter Violette (Margaux Ribagnac–Vin), die in einem Lokal nahe Chamonix in den französischen Alpen arbeitet. Kaum ist er angekommen, wird die beschauliche Gegend von einem Verbrechen erschüttert. Ein Mann namens Thierry Fouton wird von einem maskierten Täter aus einem Skilift gestossen und stirbt. Dem Täter gelingt die Flucht.

Von SpotOn vor 40 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#Vorschau
#TV-Tipps