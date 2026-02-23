TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, kabel eins, Ant–Man and the Wasp, Sci–Fi–Abenteuer

Scott Lang (Paul Rudd) steht unter Hausarrest, nachdem er sich als Ant–Man viele Feinde gemacht hat. Kurz bevor seine Strafe endet, holen ihn Dr. Hank Pym (Michael Douglas) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) zu sich. Sie arbeiten an einem Tunnel, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zurückzuholen. Doch dabei geraten sie unter Druck, denn der skrupellose Händler Burch (Walton Goggins) funkt dazwischen. Zusätzlich hat es auch die rätselhafte Ghost (Hannah John–Kamen) auf die Technologie abgesehen und verfolgt eigene Ziele.