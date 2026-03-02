TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der «Höhle der Löwen» gibt es keinen Welpenschutz: Carsten Maschmeyer nimmt drei 18–jährige Gründer hart in die Mangel. Von Philipp Siedhoff, Jost Reelsen und Felix Lachtrup verlangt er 50 Prozent ihrer Physik–Lernapp im Gegenzug für Kapital. Für die jungen Unternehmer ist das eine entscheidende Probe. Sie müssen abwägen, ob sie wirklich die Hälfte ihrer selbst aufgebauten Firma abgeben wollen. Ein Deal mit dem Tech–Investor und Mentor Carsten könnte vieles möglich machen. Trotzdem bleibt die Frage, wie viel die Gründer für diese Chance zu riskieren bereit sind.