TV-Tipps am Ostermontag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Unvergänglich (2/2), Krimi

Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) freut sich zunächst darauf, die Fälle seiner Vorgesetzten Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) zu übernehmen. Doch schon bald stösst er an seine Grenzen, als sich auf seinem Schreibtisch auffallend viele Tötungsdelikte aus der Drogenszene häufen. Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Am Ende sehen sich die Ermittler mit einem weit verzweigten Netz krimineller Gewalt konfrontiert, aus dem es offenbar keinen Ausweg gibt. Fast scheint es, als würden wahre Legenden nie wirklich in den Ruhestand gehen.