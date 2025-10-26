TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Letzte Ernte, Krimi
Im Alten Land wird der rumänische Erntehelfer Victor enthauptet aufgefunden. Polizist Olaf Gerke (Ole Fischer) hält es für einen Unfall mit einer Landmaschine. Doch Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) zweifelt: Warum fehlt der Kopf? Da das LKA anderweitig im Einsatz ist, muss sie allein ermitteln. Ihrer Eingebung folgend, quartiert sie sich in der Pension des Biohofs ein, auf dem das Opfer zuletzt arbeitete.
20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show
In der zweiten Folge der zehnten Staffel wollen die Kandidaten wieder Joko Winterscheidt die Show streitig machen. Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz treten an, um selbst die Moderation zu übernehmen. Zusätzliche Konkurrenz ist ein Wildcard–Kandidat oder eine –Kandidatin aus dem Publikum.
20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Herz über Kopf, Liebesdrama
Tierärztin Nora (Zoe Moore) verliert ihre Anstellung und kehrt aufs Land zurück, um das Haus ihrer Grossmutter Alma (Michaela May) zu verkaufen. Dort begegnet sie überraschend ihrer Jugendliebe Samu (Félix Herzog) – dem Mann, der sie damals verlassen hat. Auch der charmante Skipper Ole (Jochen Matschke) weckt ihr Interesse. Als Nora erfährt, dass Samu das Sorgerecht für seine Nichte Binta (Nayla Brehmer) verlieren könnte, hilft sie ihm bei der Suche nach dem unbekannten Vater...
20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen, Fantasyfilm
Newt Scamander (Eddie Redmayne) erfährt, dass Credence Barebone (Ezra Miller) überlebt hat und in Paris nach seiner Familie sucht. Auf Bitten von Dumbledore (Jude Law) reist Newt dorthin, um ihn zu schützen. Denn auch der dunkle Zauberer Grindelwald (Johnny Depp) will Credence aufspüren. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
20:15 Uhr, RTLzwei, Unknown Identity, Actionthriller
Der Biologe Dr. Martin Harris (Liam Neeson) reist mit seiner Frau Elizabeth (January Jones) nach Berlin zu einem Kongress. Nach einem Autounfall liegt er vier Tage im Koma und wacht in einem Albtraum auf: Seine Frau erkennt ihn nicht, und ein anderer Mann gibt sich als Dr. Harris aus. Als plötzlich Killer hinter ihm her sind, sucht er Hilfe bei Taxifahrerin Gina (Diane Kruger) und einem Ex–Stasi–Offizier (Bruno Ganz), mit denen er eine Verschwörung aufdeckt.