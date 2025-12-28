TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Murot und der Elefant im Raum, Krimi
Kommissar Murot (Ulrich Tukur) ist von den seelischen Belastungen seines Berufs gezeichnet und lässt sich auf eine neuartige Therapie ein. Mithilfe einer speziell entwickelten Maschine durchstreift er seine eigene Psyche wie eine Landschaft. Doch selbst sein Psychiater Dr. Schneider (Robert Gwisdek) kann die dort auftauchenden Bilder am Ende kaum entschlüsseln. Parallel dazu steht Eva Hütter (Nadine Dubois) mit ihrem fünfjährigen Sohn Benjamin vor dem Familiengericht. Als ihr der Verlust des Sorgerechts droht, trifft sie eine spontane Entscheidung und flieht mit ihrem Sohn. Als einzige Waffe dient ihr ein spitzer Bleistift.
20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell
Tim Mälzer und Jamie Oliver treffen in London aufeinander, um sich in einem besonderen Kochduell zu messen. Das Duell steht ganz im Zeichen ihrer langjährigen Freundschaft und gemeinsamen Leidenschaft fürs Kochen. Jamie schickt Tim mit Beef Wellington an den Herd, einem britischen Klassiker, der bei ihm Kindheitserinnerungen weckt. Perfekt beherrscht wird das Gericht eigentlich nur von Chefkoch Calum Franklin. Da dieser sein Restaurant in Paris betreibt, weicht Tim kurzerhand in Jamies Headquarter aus.
20:15 Uhr, Sat.1, Ein Mann namens Otto, Komödie
Otto Anderson (alt: Tom Hanks, jung: Truman Hanks) trauert um seine verstorbene Ehefrau Sonya (Rachel Keller) und kapselt sich nach seinem Ruhestand zunehmend ab. Der Verlust hat ihn so tief getroffen, dass er keinen Lebenswillen mehr verspürt. Obwohl der Winter naht, stellt er Strom und Gas ab und beginnt, seinen Suizid vorzubereiten. Doch immer wieder werden seine Vorhaben durchkreuzt. Meist sind es seine neuen Nachbarn, die ihm unbeabsichtigt dazwischenfunken.
20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Minnas Traum, Melodram
Minna (Meriel Hinsching) verfolgt einen ehrgeizigen Plan. Auf dem Hof ihres Grossvaters möchte sie ein eigenes Weingut aufbauen. Unterstützung erhält sie von Lucas (Rojan Juan Barani), der ihr nach einer durchfeierten Nacht splitterfasernackt vors Auto läuft. Als Minna erfährt, dass sich der angesehene Weinkritiker Zacharie Moiré (Jean–Yves Berteloot) in der Region aufhält, setzt sie alles daran, ihn von ihrem Wein zu überzeugen. Das gestaltet sich jedoch schwierig, da Moiré dem schwedischen Wein skeptisch gegenübersteht. Lucas' Verlobte Annika (Larissa Marolt) bringt zusätzliche Unruhe in Minnas Pläne.
22:00 Uhr, ZDF, Die drei Musketiere – D'Artagnan, Abenteuerfilm
Der junge D'Artagnan (François Civil) reist voller Tatendrang nach Paris, um Musketier zu werden. Schon kurz nach seiner Ankunft gerät er jedoch in ein gefährliches Abenteuer. Dabei schliesst er Freundschaft mit Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) und Aramis (Romain Duris), den legendären Musketieren. Gemeinsam stossen sie auf eine Verschwörung, die das Königshaus bedroht. Nun müssen sie Mut beweisen, um die Wahrheit aufzudecken und ihre Ehre zu wahren.