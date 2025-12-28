TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Murot und der Elefant im Raum, Krimi

Kommissar Murot (Ulrich Tukur) ist von den seelischen Belastungen seines Berufs gezeichnet und lässt sich auf eine neuartige Therapie ein. Mithilfe einer speziell entwickelten Maschine durchstreift er seine eigene Psyche wie eine Landschaft. Doch selbst sein Psychiater Dr. Schneider (Robert Gwisdek) kann die dort auftauchenden Bilder am Ende kaum entschlüsseln. Parallel dazu steht Eva Hütter (Nadine Dubois) mit ihrem fünfjährigen Sohn Benjamin vor dem Familiengericht. Als ihr der Verlust des Sorgerechts droht, trifft sie eine spontane Entscheidung und flieht mit ihrem Sohn. Als einzige Waffe dient ihr ein spitzer Bleistift.