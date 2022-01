«TV total»: Elton springt für Sebastian Pufpaff ein

Überraschungsgast bei «Blamieren oder Kassieren»

Ein rasender Puls machte sich bei Elton nicht nur wegen seines Moderations-Debüts bemerkbar. Erstmals trat der 50-Jährige auch als Kandidat bei «Blamieren oder Kassieren» an, das Spiel, bei dem er sonst immer die Fragen stellt. Jenen Part übernahm am Mittwochabend aber Kai Pflaume (54) - samt Eltons ikonischem roten Sakko. Glänzen konnte am Ende jedoch Kandidat Sascha.