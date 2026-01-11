«TV total Turmspringen»: Wieder Sorge um Thorsten Legat

So hat sich Thorsten Legat verletzt

Laut «Joyn.de» hatte der ehemalige Fussballspieler beim Training vom Drei–Meter–Brett einen Rückwärtssalto mit halber Schraube versucht. Dabei sei er jedoch unglücklich gestürzt und habe sich «ernsthaft» verletzt. Die Diagnose lautete dem Bericht zufolge Trommelfellruptur. «Absolute Wasserkarenz» sei ihm verordnet worden, erklärte der Ex–Sportprofi. Als Ersatz für Thorsten Legat, der im Synchronspringen gemeinsam mit seinem Sohn Nico Legat antreten sollte, sprang Ex–«Prince Charming» Kim Tränka ein. Die beiden sicherten sich am Ende sogar den zweiten Platz hinter Moderator Peter Imhof und Schauspieler Steffen Groth. Im Einzelwettbewerb siegte der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen.