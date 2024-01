TV-Überraschung! Jutta Speidel sucht bei «Promi First Dates» die Liebe

Jutta Speidel (69) wagt sich in eine Datingshow! Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet. Die beliebte Schauspielerin will mit Hilfe von Roland Trettl (52) einen neuen Partner an ihrer Seite finden. Der Starkoch arrangiert seit 2018 für die VOX–Dating–Doku «First Dates – Ein Tisch für zwei» Blind Dates zwischen zwei Singles aus ganz Deutschland. Am 29. Januar begrüsst er nun zum zweiten Mal in «Promi First Dates» prominente Singles, die auf Menschen treffen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.