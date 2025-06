TV-Überraschung: RTL kauft Sky Deutschland

RTL kauft Sky: Die RTL Group habe «eine verbindliche Vereinbarung» für den Erwerb von Sky Deutschland unterzeichnet, heisst es in einer Mitteilung am Freitagvormittag. Durch das Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland mit seinem Streamingdienst WOW entstehe ein «einzigartiges Angebot» für Unterhaltung, Sport und Informationen in den Bereichen Streaming, Free–TV und Pay–TV mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten, so RTL weiter.