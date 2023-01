TV-Vorschau 2023: Auf diese Shows können sich Zuschauer freuen

Weitere TV-Formate für 2023

In Sat.1 wird «Das grosse Promibacken» am 11. Januar in die siebte Staffel starten. Angekündigt sind zudem eine elfte Staffel von «The Voice Kids», eine Neuauflage der Quizshow «Jeopardy!» und das Nachmittagsformat «Volles Haus!», das täglich von 16 bis 19 Uhr live und mit den Moderatoren Jasmin Wagner (42) und Jochen Schropp (43) gesendet werden soll. Als weiteres Comeback eines Show-Klassikers ist eine Neuauflage von «Glücksrad» bei RTLzwei für 2023 geplant. In der nächsten Ausgabe «Schlag den Star» (4. Februar auf ProSieben) tritt Moderator Johannes B. Kerner (58) gegen Schauspieler Moritz Bleibtreu (51) an. Das «RTL Turmspringen» bekommt am 10. Februar eine zweite Ausgabe. RTL zeigt 2023 zudem die neue Quizshow «In 55 Fragen um die Welt - Die grosse GEO-Show» mit Dirk Steffens (55) und geht mit dem Reality-Format «Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen» in eine zweite Staffel.