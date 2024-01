TV-Vorschau 2024: Welche Shows sind geplant?

Das Finale des Eurovision Song Contest soll am Samstag, 11. Mai 2024, steigen. In der gleichen Woche, am 7. Mai und 9. Mai, werden zuvor die beiden Halbfinals ausgetragen. Der ESC 2023 im vergangenen Mai war für Deutschland schlecht verlaufen. Die Band Lord of the Lost konnte in Liverpool leider nur den letzten Platz belegen. Gewonnen hat Sängerin Loreen (40) mit ihrem Song «Tattoo».