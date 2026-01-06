TV-Vorschau 2026: Das sind die Show-Highlights des Jahres

«Ich freue mich riesig, dabei sein zu dürfen», erklärte Leony (28) im Interview mit spot on news im November 2025. Es sei eine Ehre, «denn das ist eine ganz tolle Sendung. Ich liebe sie, aber vor allem liebe ich Kinder und Musik. Besser kann es also gar nicht sein. Ich bin ganz gespannt auf die neue Herausforderung.» Sie habe gehofft, «dass ich mal auf dem Stuhl Platz nehmen darf. Meine Träume sind immer relativ gross, deswegen habe ich nie aufgegeben, dran zu glauben.»