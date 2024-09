Twiggy wird 75: Vom Schulmädchen zum Supermodel

Gleich für ihre erste Hauptrolle in Ken Russells Musicalkomödie «The Boyfriend» (1971) erhielt sie 1972 zwei Golden Globes als beste Komödien– und Nachwuchsdarstellerin. Danach trat sie immer wieder in Filmen und auf der Bühne als Schauspielerin in Erscheinung, unter anderem in der Kultkomödie «Blues Brothers» (1980) oder mit Gast–Auftritten in der US–Sitcom «Die Nanny». 1983 gab sie ihr Broadway–Debüt in dem Musical «My One and Only».