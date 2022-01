«Twilight»-Star Taylor Lautner wollte Haus nicht mehr verlassen

Auch wenn er nach «Twilight» noch in weiteren Produktionen mitgespielt hatte, nahm sich der Schauspieler 2016 eine Hollywood-Auszeit und es wurde in den vergangenen Jahren auf der Leinwand recht ruhig um ihn. Seit dem 28. Januar ist er nun in der Sportkomödie «Home Team» an der Seite von Kevin James (56) bei Netflix zu sehen.