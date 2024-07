«Twisters»: Stürmisches Comeback oder laues Lüftchen?

Katastrophenfilme hatten in den 90er Jahren Hochkonjunktur. Von «Armageddon» bis «Deep Impact», von «Dante‹s Peak» bis «Volcano»: Filmemacher fanden in dieser Dekade grosse Freude daran, die Welt – oder zumindest einen Teil davon – dem Erdboden gleichzumachen. Heraus stach damals schon der Film «Twister» von 1996 mit Bill Paxton (1955–2017) und Helen Hunt (61). Sogar mehr noch als Bruce Willis› (69) Heldenreise in «Armageddon» fiel der Streifen von Jan de Bont (80) mit hanebüchener Story und der Bereitschaft, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, auf.