Lil Nas X wettert gegen Elon Musk

Bei vielen Stars hielt sich die Freude über das wieder aufgetauchte blaue Häkchen in Grenzen. Rapper Lil Nas X (24) richtete seinen Zorn direkt gegen den Twitter-Chef Elon Musk (51), der das Ganze ins Leben gerufen hat. «Bei meiner Seele, ich habe nicht für Twitter Blue bezahlt, du wirst meinen Zorn spüren, Tesla-Mann!», so der Musiker. Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) erklärte ebenfalls: «Wir haben Twitter Blue nicht abonniert.»