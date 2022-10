Die Krim falle formell an Russland, so wie sie es seit 1783 gewesen sei. Musk bezeichnet die Übergabe an die Ukraine als «Fehler» des ehemaligen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow (1894-1971). Die weiteren Vorschläge von Musk: «Die Wasserversorgung der Krim wird sichergestellt» und «Die Ukraine bleibt neutral». In einem weiteren, nachgeschobenen Tweet erklärt Musk seine Beweggründe für den Vorschlag. So würde Russland seiner Meinung nach eine «volle Kriegsmobilisierung» organisieren, wenn die Krim in Gefahr sei, was noch mehr Leid auslösen würde.