Ty Pennington: Intensivstation nach Atemnot

Nur zwei Tage vorher besuchte Pennington noch die «Barbie»-Premiere in Los Angeles: «Das nächste, was ich weiss, ist, dass ich intubiert und auf die Intensivstation nach Denver geflogen wurde», schreibt der Moderator. Er sei am Mittwoch operiert worden und sei mittlerweile auf eine Normalstation verlegt worden. Zu seinem Post setzte er den Hashtag #justhappytobehere, zu Deutsch in etwa «Einfach nur froh, noch hier zu sein».