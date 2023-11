Tyler Perry verrät: Meghan hat ihn «wie einen Therapeuten» behandelt

Tyler Perry wurde zu Lilibets Patenonkel. In dem Podcast verriet er dem «People»–Magazin zufolge auch seinen Spitznamen für die Zweijährige: «Little Lili» («Kleine Lili»). Weiter sagte er über seine Patentochter: «Sie ist so bezaubernd. Oh, sie ist so schön. Sie ist einfach so schön.» Perry fuhr fort: «Sie machen wunderschöne Babys – das ist alles, was ich sagen kann.» Archie und Lili seien «wunderschön».