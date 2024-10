Tyra Banks: Spektakuläres Comeback bei der Victoria's Secret Show

Nach sechs Jahren Pause war es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.10.) deutscher Zeit endlich wieder so weit: Die legendäre Victoria's Secret Show lockte in New York City das Who–is–Who der internationalen Modelszene an. Auch das Supermodel Tyra Banks (50) feierte dort ihr viel umjubeltes Comeback, nachdem sie sich eigentlich im Jahr 2005 von den Laufstegen dieser Welt verabschiedet hatte. Unter tosendem Applaus präsentierte sie sich zunächst als Moderatorin selbstbewusst wie eh und je, bevor sie sich in einem kristallbesetzten, schwarzen Bustier inklusive Corsage auch als Model zeigte. Ihr überzeugendes Outfit kombinierte sie mit glitzernden High Heels und einem silbernen Umhang mit schwarzem Futter.