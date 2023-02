U2 spielen Konzertreihe in Las Vegas

Die irische Rockband U2 hat im Rahmen des diesjährigen Super Bowls eine grosse Ankündigung verlauten lassen. Während des NFL-Finales veröffentlichten die Musiker einen Werbespot, in dem sie ihre Fans über eine Konzertreihe in Las Vegas informierten. Das knapp vierminütige Video ist mittlerweile auch auf ihrem offiziellen Youtube-Kanal veröffentlicht worden. Demnach werden sie den neuen Veranstaltungsort The Sphere im The Venetian Resort in der Spielerstadt im US-Bundesstaat Nevada eröffnen. Es wird ihr erster Live-Auftritt seit dann rund vier Jahren Pause werden.