U21-Europameisterschaft: So sehen Fans das Finale live im Free-TV

U21-EM live: Hier läuft das Finale im Free-TV und Stream

Im Verlauf des aktuellen EM-Turniers in Georgien gaben sich weder Spanien noch England die Blösse und zogen souverän ins Finale ein. Im Halbfinale liess England Israel mit 3:0 keine Chance und auch Spanien schoss sich mit einem 5:1 gegen die Ukraine fulminant ins Endspiel, das am Samstag um 18:00 Uhr in der Adjarabet Arena in Batumi angepfiffen wird.