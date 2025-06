U21-Nationalmannschaft sorgt für Top-Quote

Klub–WM muss sich U21 geschlagen geben

Auch ProSieben zeigte am Mittwoch Fussball. Hier lief zur besten Sendezeit live das Spiel von Borussia Dortmund gegen Ulsan HD FC aus Südkorea bei der Klub–WM. Das interessierte allerdings nur etwa 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Turnier findet noch bis zum 13. Juli in den USA statt. Als nächstes gibt es am 29. Juni (ab 21:15 Uhr) das Klub–WM–Achtelfinale Flamengo Rio de Janeiro gegen Bayern München in Sat.1 zu sehen.