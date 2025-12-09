Über den Wolken: Kronprinzessin Victoria bei der Luftwaffe

Die schwedische Kronprinzessin Victoria (48) hat sich nach ihrer Offiziersausbildung in die strategische und praktische Arbeit der Luftwaffe vertieft. Wie der Palast und die schwedischen Streitkräfte am Dienstag auf ihren Internetseiten sowie via Social Media zu diversen Bildern mitteilten, besuchte sie bereits im Herbst verschiedene militärische Einrichtungen und setzte die Theorie dann in die Praxis um. Höhepunkt war ein Aufenthalt bei der Norrbotten–Luftflottille in Luleå, bei dem die künftige Königin selbst in die Luft ging.