Joe Alwyn und Matty Healy müssen herhalten

Wer ebenfalls für neuen Textinhalt herhalten musste, war Swifts Ex–Partner Joe Alwyn. Im Album verarbeitet sie die gescheiterte Beziehung in mehreren Liedern. In «So Long, London» singt sie über die britische Hauptstadt, in der die beiden gemeinsam gelebt haben. Zudem scheint die Trennung womöglich doch nicht einvernehmlich vonstattengegangen zu sein. Im Song «I Can Do It With a Broken Heart» heisst es unter anderem: «He said he'd love me all his life. But that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the piеces of me shatterеd as the crowd was chanting more» (zu Deutsch: «Er sagte, er würde mich sein ganzes Leben lang lieben. Aber das Leben sei zu kurz. Ich brach zusammen und schlug auf den Boden. Alle Teile von mir zersplitterten, während die Menge weiter jubelte.»)