Über fünf Jahre trocken: Paris Jackson hat nicht nur ihr Leben zurück

«Zu sagen, dass ich dankbar bin, wäre ein schlechter Euphemismus. Dankbarkeit kratzt kaum an der Oberfläche», schrieb sie. «Weil ich nüchtern bin, darf ich heute lächeln. Ich darf Musik machen. Ich darf die Freude erleben, meine Hunde und meine Katze zu lieben.» Sie hatte mit den Drogen ihre Gefühle betäubt und bekomme nun auch «Herzschmerz in all seiner Herrlichkeit zu spüren. Ich darf trauern. Ich darf lachen. Ich darf tanzen. Ich kann vertrauen. Ich spüre die Sonne auf meiner Haut und sie ist warm. Ich habe festgestellt, dass das Leben immer wieder geschieht, unabhängig davon, ob ich nüchtern bin oder nicht [...].»