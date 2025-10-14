Über fünf Jahre trocken: Paris Jackson hat nicht nur ihr Leben zurück

Paris Jackson (27) hat vor bald sechs Jahren dem Alkohol und anderen Drogen abgeschworen. Im Rahmen eines Events sprach sie nun über ihr neues, positives Leben.
Die Tochter des verstorbenen Michael Jackson (1958–2009) wurde laut des US–Magazins «People» bei einer Veranstaltung von Friendly House für ihre Arbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation ausgezeichnet. Die Organisation aus Los Angeles wurde bereits 1951 gegründet und hilft Frauen auf ihrem Weg aus der Sucht sowie bei mentalen Herausforderungen. Paris Jackson erklärte, ihre Arbeit bestehe vor allem aus persönlichen Gesprächen, über die sie «kein grosses Aufhebens» machen wolle – «weil mein Leben davon abhängt und es Teil meiner spirituellen Basis ist». Sie zeigte sich dankbar, Teil dieser Bewegung zu sein, und hoffe, auch künftig anderen helfen zu können.
Paris Jackson vergleicht nüchtern werden mit einem Autounfall
«Ich habe nicht nur mein Leben zurückbekommen. Ich habe ein besseres», erzählte die Sängerin und Schauspielerin weiter. «Ich finde es seltsam, aber ich habe das Gefühl, nüchtern zu werden, war wie in einen Autounfall verwickelt zu werden – weil alles, was ich auf den Rücksitz geschoben hatte, beim Aufprall nach vorne gerutscht ist.» Heute lerne sie, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Sie kümmere sich nicht nur um die Dinge, die bei dem «Autounfall» nach vorne geflogen seien, sondern wolle auch alle Programme und Institutionen unterstützen, die Frauen dabei helfen, ebenfalls der Sucht zu entkommen.
Im Januar feierte Jackson ein besonderes Jubiläum: «Fünf Jahre clean und nüchtern», schrieb die 27–Jährige bei Instagram. Sie erklärte, dass sie von Alkohol und Heroin abhängig gewesen sei, aber seit 2020 keinerlei Drogen mehr angerührt habe.
«Zu sagen, dass ich dankbar bin, wäre ein schlechter Euphemismus. Dankbarkeit kratzt kaum an der Oberfläche», schrieb sie. «Weil ich nüchtern bin, darf ich heute lächeln. Ich darf Musik machen. Ich darf die Freude erleben, meine Hunde und meine Katze zu lieben.» Sie hatte mit den Drogen ihre Gefühle betäubt und bekomme nun auch «Herzschmerz in all seiner Herrlichkeit zu spüren. Ich darf trauern. Ich darf lachen. Ich darf tanzen. Ich kann vertrauen. Ich spüre die Sonne auf meiner Haut und sie ist warm. Ich habe festgestellt, dass das Leben immer wieder geschieht, unabhängig davon, ob ich nüchtern bin oder nicht [...].»
Bei Sucht– und Drogenproblemen kann in Deutschland die Rufnummer 01806/31 30 31 der «Sucht & Drogen Hotline» kontaktiert werden. Hilfesuchende können laut Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit täglich zwischen 08:00 und 24:00 Uhr anrufen. Der Anruf aus dem Fest– und Mobilfunknetz kostet 20 Cent.