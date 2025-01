«Über Geld spricht man doch!»: So liquide sind Cora Schumacher und Co.

Sat.1 will wieder das «letzte Tabu» brechen. In der neuen Staffel von «Über Geld spricht man doch!» (ab 13. Januar montags um 20:15 bei Sat.1 und bei Joyn) legen Promis ihre Finanzen offen. In der ersten Folge begleiten wir «Spitzenverdienerin» Cora Schumacher (48), «Gutverdienerin» Kader Loth (52) und «Geringverdiener» Marc Terenzi (46).