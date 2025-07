Über sieben Millionen: DFB-Frauen sorgen erneut für starke TV-Quoten

Die Begeisterung für die deutschen Spiele bei der Frauen–Fussball–Europameisterschaft in der Schweiz hält an: Die zweite Partie des Teams von Bundestrainer Christian Wück (52) am Dienstag im Ersten verfolgten 7,02 Millionen Fans. Das entspricht starken 38,7 Prozent beim Gesamtmarktanteil und 40,5 Prozent bei der jungen Zielgruppe – und das, obwohl das Spiel gegen Dänemark schon um 18 Uhr angepfiffen wurde.