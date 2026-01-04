Überfall auf die Geissens: Die Täter wurden festgenommen

Im Gespräch mit spot on news verriet das Paar, wie es mit dem Trauma umgeht. «Wir haben im Anschluss an den Überfall viel als Familie darüber gesprochen, um das Erlebte zu verarbeiten», so Robert. «Fakt ist: Wir lassen uns unser Leben von diesen Deppen nicht kaputtmachen.» Man sei zwar vorsichtiger geworden, doch Carmen betonte: «Wir lassen uns unser Leben nicht von Angst bestimmen. Wir geniessen es bewusster – und lassen uns von solchen Erlebnissen nicht unterkriegen.»