Übergangs-Looks: Stylish bei jedem Wetter

Trenchcoat–Comeback und weite Schnitte

Sobald die ersten Blätter von den Bäumen fallen, holen Fashionistas ihre Trenchcoats wieder aus den Kleiderschränken hervor. Lily Collins kombinierte den treuen Herbstbegleiter für einen Spaziergang im Park mit zwei weiten Teilen. Das schwarze Shirt mit Aufdruck und der weisse Rock mit Spitzenborte schufen nicht nur einen gekonnten Stilbruch. Gleichzeitig kommen sie der Schauspielerin in dem Wetter gelegen. Sowohl mit als auch ohne Trenchcoat fangen sie genug Wind auf. So gerät der «Emily in Paris»–Star in der Sonne garantiert nicht ins Schwitzen.