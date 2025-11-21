«Überlebe wenigstens bis morgen»: So wird der neue Stuttgart-«Tatort»

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei den Männern, die Nelly über Dating–Plattformen traf: Sie war ihnen «zu viel», suchte Nähe, die keiner geben wollte. Lannert und Bootz zeichnen Schritt für Schritt das Bild einer Frau nach, die verzweifelt Anschluss suchte – und dabei womöglich an jemanden geriet, der diese Sehnsucht ausnutzte. Die Frage, die über allem steht: Wer war die Person, die Nelly besser nie in ihr Leben gelassen hätte? Oder war es am Ende doch ein Suizid?