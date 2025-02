Übernimmt Herzogin Meghan Gastrolle in «Suits»-Spin-off?

Die Herzogin wurde vor ihrer Beziehung mit dem Blaublüter Harry als Anwaltsgehilfin Rachel Zane ab Staffel eins der Anwaltsserie berühmt. Sie spielte in 108 Episoden mit, bevor sie am Ende der siebten Season ausstieg. Vor der Heirat von Harry und Meghan im Mai 2018 wurde ihr Charakter aus der Serie herausgeschrieben.



«Suits: L.A.» startet in den USA am 23. Februar dieses Jahres in die Premierenstaffel. Einen deutschen Startdatum gibt es gegenwärtig noch nicht.