Übernimmt Paul Mescal die Hauptrolle in der «Gladiator»-Fortsetzung?

«Aftersun»-Star Paul Mescal spielte nach seiner Rolle in der gefeierten Adaption von Sally Rooneys (31) Roman «Normal People» unter anderem an der Seite von Olivia Colman (48) in «Frau im Dunkeln» und mit Emily Watson (55) in «God's Creatures». Derzeit tritt er als Stanley in «A Streetcar Named Desire» am Almeida Theatre in London auf. Demnächst soll der 26-Jährige dann in dem Sci-Fi-Thriller «Foe» neben Saoirse Ronan (28), dem Musical «Carmen» und Andrew Haighs (49) Fantasy-Drama «Strangers» mit Claire Foy (38) zu sehen sein.