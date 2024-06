Überragende Quoten: So viele Menschen sahen den EM-Auftakt

Auch der Telekom–Streamingdienst MagentaTV zeigte das Spiel und sorgt so in Wahrheit sogar noch für eine deutlich höhere Zahl an Zuschauern, die Interesse an der DFB–Mannschaft zeigten. Das Besondere: Mit den knapp 22,5 Millionen Menschen an den TV–Geräten lockte das Eröffnungsspiel der EM in Deutschland mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme als jedes Spiel während der umstrittenen WM in Katar.