Überraschende Mischung: Kultreihe «Fünf Freunde» wird neu aufgelegt

Ein Format für Kinder und der Name Nicolas Winding Refn (52) - das passt auf den ersten und auch auf den zweiten so gar nicht zusammen. Immerhin inszeniert der dänische Filmemacher mit Vorliebe in Neonlicht getränkte Gewaltexzesse auf der Leinwand. Und dennoch sei Winding Refn dazu auserkoren worden, der Kultreihe «Fünf Freunde» von der englischen Kinderbuchautorin Enid Blyton (1897-1968) neues Leben einzuhauchen. Laut US-amerikanischen und auch deutschen Medien handelt es sich dabei um eine Koproduktion von BBC und ZDF.