So ist er in Besitz eines 160 Hektar grossen Grundstücks in Aspen, Colorado - drei Häuser am See inklusive, in denen übrigens jeweils 30 Personen Platz finden sollen. Für das dritte Haus soll er 2017 etwa 7,3 Millionen Dollar (etwa 6,61 Millionen Euro) gezahlt haben. Angeblich soll Costner seine Luxusranch für 36.000 Dollar (etwa 32.600 Euro) pro Nacht vermieten.