Überraschende Verwandlung: Meghan Trainor ist kaum wiederzuerkennen

Für ihre Kinder will sie gesund und stark sein

Bereits im August sorgte Trainor bei der «The Paper»–Premiere in Los Angeles mit ihrem veränderten Körper für Gesprächsstoff. Nach ihrer Auszeichnung bei den Billboard Women in Music Awards ging sie im April in einem Instagram–Post auf ihre schon damals sichtbare optische Veränderung ein. «Nein, ich sehe nicht mehr so aus wie vor zehn Jahren. Ich habe mich auf eine Reise begeben, um für meine Kinder und für mich selbst die gesündeste und stärkste Version meiner selbst zu werden.» Sie habe mit einem Ernährungsberater zusammengearbeitet, ihren Lebensstil grundlegend geändert und mit einem Trainer trainiert. Zudem gab sie zu, nach der zweiten Schwangerschaft das Medikament Mounjaro verwendet zu haben. «Und ich bin so froh, dass ich das getan habe, denn ich fühle mich grossartig.»