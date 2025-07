Überraschender Auftritt: Johnny Depp würdigt Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Weniger als drei Wochen vor seinem Tod hatte er noch einmal die Bühne betreten – bei seinem emotionalen Abschiedskonzert in Birmingham. Ozzy Osbourne hatte 2020 öffentlich gemacht, dass er an der Parkinson–Krankheit leidet. Im Februar 2023 kündigte der Musikstar dann seinen Rückzug von der Bühne an und verwies auf Wirbelsäulenverletzungen, die er sich bei einem Unfall im Jahr 2018 zugezogen hatte.