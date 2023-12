Überraschender Auftritt: Meghan hat eine neue Rolle ergattert

Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Nähe von Montecito, wo Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan leben, seit sie 2020 von ihren Aufgaben in der britischen Königsfamilie zurückgetreten und in die USA ausgewandert sind. Bevor Meghan den Enkel von Queen Elizabeth II. (1926–2022) im Jahr 2018 heiratete, hatte die gebürtige US–Amerikanerin als Schauspielerin gearbeitet. Bekannt wurde sie durch ihre Hauptrolle der Rechtsanwaltsfachangestellten Rachel Zane in der Anwaltsserie «Suits», in der sie von 2011 bis 2018 zu sehen war.