Überraschung: Fürst Albert II. besucht deutschen Freizeitpark

Kommende Woche wird Albert II. dann zusammen mit Charlène, mit der er seit 2011 verheiratet ist, in England erwartet. Er soll einer der nicht-britischen Royalgäste bei der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) sein. Die Zeremonie findet am Samstag, 6. Mai, in der Londoner Westminster Abbey statt. Neben den Monegassen werden voraussichtlich unter anderem König Carl Gustaf (76) und seine Tochter, Kronprinzessin Victoria (45), aus Schweden sowie Kronprinz Frederik (54) und Kronprinzessin Mary (51) aus Dänemark anreisen.