Überraschung! Heidi Klum moderiert die WM-Auslosung

Für Klum hat der Auftritt eine persönliche Bedeutung. Bereits vor 20 Jahren stand sie bei der WM–Auslosung auf der Bühne – damals in ihrer Heimat Deutschland, vor dem Sommermärchen 2006. «Wieder die Auslosung zu moderieren, nachdem ich vor 20 Jahren in meinem Heimatland dabei war, ist wirklich aussergewöhnlich», schwärmt Klum. Die Weltmeisterschaft bringe die Menschen zusammen wie nichts anderes. Teil dieser Magie zu sein, sei für sie eine unglaubliche Ehre.