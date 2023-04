Überraschung im Ring: Rap-Legende Snoop Dogg siegt in Wrestling-Match

In Los Angeles fand am vergangenen Wochenende die WWE-Veranstaltung WrestleMania 39 statt. Rapper Snoop Dogg (51) war an dem Event in seiner Heimatstadt eigentlich als Co-Moderator beteiligt, doch nach einer Verletzung von Wrestling-Star Shane McMahon (53) stieg der 51-Jährige kurzerhand selbst in den Ring - und siegte gegen Profi-Wrestler und Reality-TV-Star Mike «The Miz» Mizanin (42).